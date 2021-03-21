«Сампдория» прервала 5-матчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Торино»

В 28-м туре чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле обыграла «Торино» с результатом 1:0.
На 25-й минуте ворота гостей из Турина поразил бывший полузащитник «Интера» Антонио Кандрева после передачи Маноло Габбьядини.
Генуэзцы прервали 5-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и три поражения). Команда Клаудио Раньери занимает десятое место, набрав 35 очков.
«Торино» находится на 17-й строчке таблицы, имея 23 очка после 27 встреч. Находящийся в зоне вылета «Кальяри» туринцы опережают на одно очко.
3 апреля состоится матч «Милан» и «Сампдория» и туринское дерби «Торино» – «Ювентус».