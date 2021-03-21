«Фирентина» и «Милан» объявили стартовые составы, Кокорин вне заявки

Тренерские штабы «Фиорентины» и «Милана» огласили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.
Напомним, что российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропускает встречу из-за повреждения.
«Фиорентина»: Драговски, Кварта, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Бонавентура, Пульгар, Кастровилли, Эйссерик, Рибери, Влахович.
«Милан»: Доннарумма, Далот, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Кесси, Тонали; Саелемакерс, Чалханоглу, Браим Диас, Ибрагимович.
В нынешнем сезоне Серии А флорентийцы расположились на 14-й строчке, набрав 29 очков. Миланский клуб находится на втором месте - 56 баллов.