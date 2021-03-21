«Герта» с разгромным счетом обыграла «Байер»

В матче 26-го тура чемпионата Германии берлинская «Герта» дома крупно выиграла у леверкузенского «Байера» со счетом 3:0.
В составе столичного клуба отличились - Зефейк Дейовайзио, Матеус Кунья и Джон Кордоба. Все голы были забиты в первом тайме.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги «Герта» расположилась на 14-й строчке, набрав 24 очка. «Байер» находится на шестом месте - 40 баллов.
В следующем туре «старая дама» отправится в гости к «Униону», а леверкузенцы примут дома «Шальке».
источник: «Советский спорт»