«Герта» с разгромным счетом обыграла «Байер»

Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский

«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).