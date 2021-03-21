«Барселона» опровергла информацию о переходе Вейналдума из «Ливерпуля»

Радиостанция RAC 1 сообщила о том, что «Барселона» официально опровергла информацию о достижении договоренности по поводу перехода Джорджиьо Вейналдума из английского «Ливерпуля».

Ранее информацию о готовящемся переходе голландского полузащитника в каталонский клуб опубликовал британский таблоид The Sunday Times.

Вейналдум играет за «Ливерпуль» с лета 2016 года после перехода из «Ньюкасла». В нынешнем сезоне Джорджиньо забил три мяча в 40 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня нынешнего года.