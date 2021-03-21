Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма»

Британский телеканал Sky Sports сообщил о том, что нападающий и капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн хотел бы перейти в другой клуб.

27-летнего футболиста не устраивает нынешняя ситуация, поскольку «шпоры» вылетели из Лиги Европы и занимают лишь восьмое место в АПЛ.

В то же время по оценкам источника уход Кейна из «Тоттенхэма» нынешним летом маловероятен из-за его высокой рыночной стоимости (120 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt).

Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Кейн дебютировал в главной команде «Тоттенхэма» 25 августа 2011 года. За десять лет он забил 214 мячей и сделал 46 голевых передач в 326 матчах, однако так и не выиграл со «шпорами» ни одного трофея. В нынешнем сезоне на его счету 26 голов и 16 ассистов в 39 встречах.