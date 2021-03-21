«Арсенал» отыгрался с 0:3 в дерби против «Вест Хэма»

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» в качестве хозяина поля сыграл вничью 3:3 с «Арсеналом» в лондонском дерби.

К 32-й минуте «молотобойцы» вели 3:0. Джесси Лингард открыл счет на 15-й минуте, на 17-й после его передачи ворота Бернда Лено поразил Джарред Боуэн, а затем Томаш Соучек сделал перевес «Вест Хэма» крупным. Стоит отметить, что Майкл Антонио записал на свой счет два голевых передачи, приняв участие в первой и третьей успешных атаках команды Дэвида Мойеса.

Далее «Арсенал» смог до минимума сократить свое отставание благодаря двум автоголам соперника. На 38-й мяч в свои ворота переправил Соучек, на 61-й – Крейг Доусон. Ну а на 82-й минуте счет сравнял французский нападающий «канониров» Александр Ляказетт, забив головой после передачи Николя Пепе.

«Вест Хэм» занимает пятое место, набрав 49 очков и на два очка отставая от «Челси» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

«Арсенал», имея 42 очка, находится на девятой строчке таблицы.