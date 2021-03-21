«Шахтер» проиграл «Львову» и уже на семь очков отстает от киевского «Динамо» в борьбе за золото УПЛ

В 19-м туре чемпионата Украины «Львов» обыграл «Шахтер» с результатом 3:2, а киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Рух» со счетом 3:0.

В игре «Львов» – «Шахтер», которая прошла на стадионе «Металлист» в Харькове, номинальные хозяева дважды выходили вперед (1:0 и 2:1), а чемпион страны дважды отыгрывался. На 24-й и 48-й минутах в составе львовян отличились Альваро Таварес и Назарий Нич, а на 30-й и 56-й дубль оформил израильский форвард «горняков» Манор Соломон.

Победу «Львову» принес бразильский нападающий Росарио дос Сантос, реализовав пенальти на 73-й минуте.

В параллельном матче в Киеве «Динамо» разгромило другой львовский клуб «Рух» благодаря дублю Александра Караваева (59 и 90+1) и голу бразильского защитника Сидклея.

Благодаря этим результатом «Динамо», которое тренирует бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу, увеличило перевес над оранжево-черными до семи очков. У киевлян, одержавших четвертую победу подряд, 46 очков, а у клуба, который раньше выступал в Донецке, – 39.