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21 марта 20:31
автор: Виктор Шарафудинов

Андреа Пирло: Плохой день для «Ювентуса» в каждом компоненте игры

Туринский клуб на своем поле сенсационно проиграл «Беневенто».

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал домашнее поражение от «Беневенто».

В матче 28-го тура чемпионата Италии единственный гол на 70-й минуте забил аргентинский нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА. «Беневенто» прервал безвыигрышную серию, которая длилась с 6 января, а также впервые в истории обыграл «Ювентус».

«Это был плохой день для «Ювентуса» в каждом компоненте игры, – отметил Пирло в интервью для Sky Sport Italia. – Наш настрой оставлял желать лучшего, было много технических ошибок, и все было плохо. Когда играешь вот так, то можешь проиграть.

Мы хотели победить, и знали, что матч будет трудным, ведь «Беневенто» – хорошо организованная команда с плотными линиями обороны и полузащиты. Нам нужно было играть спокойной и растягивать их строй, но мы нервничали, допускали много ошибок и оказались неспособны добиться результата.

Нам нужен совершенно другой подход.

Артур допустил не характерную для себя ошибку. Думаю, он не видел соперника из-за Бонуччи, но ему следовало бы отдать мяч назад голкиперу, поскольку поперечные передачи всегда несут опасность для твоей команды».

«Ювентус» занимает третье место, набрав 55 очков в 27 матчах. У лидера «Интера» 65 очков, а у «Милана» – 56. Ранее туринский клуб одержал три победы подряд.

источник: Sky Sport Italia
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