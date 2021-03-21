Андреа Пирло: Плохой день для «Ювентуса» в каждом компоненте игры

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал домашнее поражение от «Беневенто».

В матче 28-го тура чемпионата Италии единственный гол на 70-й минуте забил аргентинский нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА. «Беневенто» прервал безвыигрышную серию, которая длилась с 6 января, а также впервые в истории обыграл «Ювентус».

«Это был плохой день для «Ювентуса» в каждом компоненте игры, – отметил Пирло в интервью для Sky Sport Italia. – Наш настрой оставлял желать лучшего, было много технических ошибок, и все было плохо. Когда играешь вот так, то можешь проиграть.

Мы хотели победить, и знали, что матч будет трудным, ведь «Беневенто» – хорошо организованная команда с плотными линиями обороны и полузащиты. Нам нужно было играть спокойной и растягивать их строй, но мы нервничали, допускали много ошибок и оказались неспособны добиться результата.

Нам нужен совершенно другой подход.