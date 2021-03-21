«Бешикташ» сыграв вничью с «Фенербахче» в стамбульском дерби, прервав свою серию из шести побед

В 31-м туре чемпионата Турции «Бешикташ» на своем поле сыграл вничью с «Фенербахче» в стамбульском дерби со счетом 161.
На 48-й минуте защитник сборной Хорватии Домагой Вида вывел хозяев вперед, забив головой после передачи алжирца Рашида Геззаля.
«Фенербахче» отыгрался на 89-й, когда отличился Озан Туфан. В роли ассистента выступил бывший футболист московского ЦСКА Эркин Джанер.
«Бешикташ» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 64 очков в 29 матчах. Ранее команда Сергена Ялчина одержала шесть побед подряд У ближайшего преследователя «Галатасарая» 61 очко после 30 игр, а «Фенербахче» идет на третьем месте с 59 очками после 30 матчей.
4 апреля состоится матч «Касымпаша» – «Бешикташ». 5 апреля «Фенербахче» примет «Денизлиспор».