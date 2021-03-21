Филиппо Индзаги: Я заранее приготовил речь на случай поражения от «Ювентуса», но мы победили

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги прокомментировал выездную победу над «Ювентусом» (1:0).

«Перед игрой я говорил ребятам, что нам по силам набрать очки в Турине, – отметил Индзаги в интервью для Sky Sport Italia. – Признаюсь, что я заранее приготовил речь на случай поражения, но нам удалось победить. Не каждый раз получается набрать четыре очка за сезон в матчах против «Ювентуса».

Единственный гол в матче 28-го тура чемпионата Италии забил на 70-й минуте аргентинский нападающий Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА.

Команда Индзаги в Турине одержала первую победу с 6 января и занимает в серии А 16-е место, набрав 29 очков.