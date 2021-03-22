Лукас Васкес отказался продлевать контракт с «Реалом», полузащитником интересуются клубы АПЛ

Лукас Васкес отказался продлить контракт с «Реалом». Переговоры руководства клуба с 29-летним полузащитником не увенчались успехом и стороны решили прекратить сотрудничество, пишет Marca.

Сообщается, что футболист ищет новую команду, которая на постоянной основе выступает в Лиге чемпионов. «Реал» уже предложил Васкеса английским «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Также интерес к испанскому хавбеку проявляет «Лидс», утверждает Mirror.

В текущем сезоне Лукас Васкес провел двадцать два матча, в которых забил два гола.

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