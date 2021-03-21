«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии.
Судьбу команд определил бывший нападающий «Астон Виллы» Дион Даблин.
Победитель матча «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном». В другой игре 1/2 финала старейшего футбольного турнира сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».
Полуфиналы Кубка Англии состоятся 17 и 18 апреля. Финал пройдет 15 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Заключительный четвертьфинальный матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» проходит в эти минуты. После первого тайма счет 1:1.