«Милан» на выезде одержал волевую победу над «Фиорентиной»

В матче 28-го тура Серии А «Милан» в гостях переиграл «Фиорентину» со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу встречи «Милан» проигрывал со счетом 1:2, но смог сломить сопротивление хозяев и одержать победу.

Три очка миланскому клубу принес турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Также у гостей отличились - Златан Ибрагимович (на счету шведского нападающего теперь 15 мячей в чемпионате) и Браим Диас.

Хозяева смогли ответить голами Франка Рибери и Эрика Антонио Пульгара.

После этой игры «россонери» остались на второй строчке с 59-ю очками в активе. Отставание от лидера чемпионата «Интера» составляет шесть очков, при этом у «интеристов» один матч в запасе.