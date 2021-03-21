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«Милан» на выезде одержал волевую победу над «Фиорентиной»
21 марта 21:56
автор: Степан Шереметьев

«Милан» на выезде одержал волевую победу над «Фиорентиной»

Встреча проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

В матче 28-го тура Серии А «Милан» в гостях переиграл «Фиорентину» со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу встречи «Милан» проигрывал со счетом 1:2, но смог сломить сопротивление хозяев и одержать победу.

Три очка миланскому клубу принес турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Также у гостей отличились - Златан Ибрагимович (на счету шведского нападающего теперь 15 мячей в чемпионате) и Браим Диас.

Хозяева смогли ответить голами Франка Рибери и Эрика Антонио Пульгара.

После этой игры «россонери» остались на второй строчке с 59-ю очками в активе. Отставание от лидера чемпионата «Интера» составляет шесть очков, при этом у «интеристов» один матч в запасе.

«Фиалки» находятся на 14-м месте - 29 баллов.

В следующем туре «Милан» дома примет «Сампдорию», а «Фиорентина» отправится в гости к «Дженоа». Обе игры состоятся 3 апреля.

Чемпионат Италии

28-й тур

Фиорентина – Милан - 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: Ибрагимович, 9, Пульгар, 17, Рибери, 51, Браим Диас, 57, Чалханоглу, 72.

Фиорентина – Дронговски (Терраччано, 44), Мартинес (Куаме, 79), Пеццелья, Миленкович, Касерес, Кастровилли (Венути, 71), Эссерик, Бонавентура, Пульгар (Кальехон, 79), Рибери, Влахович.

Милан – Доннарумма, Тео, Кьер, Диогу Далот, Томори, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 58), Тонали (Беннасер, 58), Чалханоглу (Мейте, 90), Браим Диас (Крунич, 80), Ибрагимович.

Предупреждения: Чалханоглу, 41, Диогу Далот, 48, Куаме, 89, Мейте, 90.

источник: «Советский спорт»
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