«Лестер» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» и пробился в полуфинал Кубка Англии впервые с 1982 года

В четвертьфинале Кубка Англии «Лестер» победил на своем поле «Манчестер Юнайтед» с результатом 3:1.

На 24-й минуте счет открыл нигерийский форвард хозяев Келечи Ихеаначо, воспользовавшись ошибкой полузащитника «МЮ» Фреда, который неточно отпасовал назад вратарю Дину Хендерсону.

На 38-й Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие после передачи Поля Погба, однако «лисы» во втором тайме забили еще два мяча.

На 52-й бельгиец Юри Тилеманс вновь вывел команду Брендана Роджерса вперед после передачи Ихеаначо, а на 78-й Келечи оформил дубль, замкнув точным ударом головой навес Майкла Олбрайтона со штрафного.

Стоит отметить, что в четырех последних матчах за свой клуб Ихеаначо забил шесть мячей.