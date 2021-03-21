«Фрайбург» обыграл «Аугсбург»

«Фрайбург» в домашнем матче 26-го тура Бундеслиги обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме: на 51-й минуте открыл счет венгерский нападающий Роланд Шаллаи, а на 79-й - точку в матче поставил австрийский защитник Филипп Линхарт.

«Фрайбург», победив, набрал 37 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице, обойдя «Боруссию» из Менхенгладбаха, 3 апреля командам играть между собой.

«Аугсбург» с 29 очками остался тринадцатым. В 27-м туре чемпионата Германии клуб примет у себя на поле «Хоффенхайм».

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