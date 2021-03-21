«Рома» - «Наполи». Стартовые составы

Тренерские штабы «Ромы» и «Наполи» огласили стартовые составы на игру 28-го тура чемпионата Италии.
Армянский полузащитник римского клуба пропускает матч из-за повреждения.
«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Пеллегрини, Спинаццола, Педро, Эль-Шаарави, Джеко.
«Наполи»: Оспина, Хюсай, Максимович, Кулибали, Марио Руй, Фабиан Руис, Демме, Политано, Зелински, Инсинье, Мертенс.
На данный момент «волки» расположились на шестой строчке в таблице Серии А, набрав 50 очков. «Партенопейцы» занимают пятое место - 50 баллов, при этом у «Наполи» одна игра в запасе.