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21 марта 22:17
автор: Степан Шереметьев

«Рома» - «Наполи». Стартовые составы

Матч 28-го тура Серии А состоится сегодня, 21 марта в Риме. Начало встречи - в 22:45 (мск).

Тренерские штабы «Ромы» и «Наполи» огласили стартовые составы на игру 28-го тура чемпионата Италии.

Армянский полузащитник римского клуба пропускает матч из-за повреждения.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Пеллегрини, Спинаццола, Педро, Эль-Шаарави, Джеко.

«Наполи»: Оспина, Хюсай, Максимович, Кулибали, Марио Руй, Фабиан Руис, Демме, Политано, Зелински, Инсинье, Мертенс.

На данный момент «волки» расположились на шестой строчке в таблице Серии А, набрав 50 очков. «Партенопейцы» занимают пятое место - 50 баллов, при этом у «Наполи» одна игра в запасе.

источник: «Советский спорт»
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