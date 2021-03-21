Гол Суареса принес «Атлетико» домашнюю победу над «Алавесом»

В 28-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома обыграл «Алавес» с результатом 1:0.

На 54-й минуте уругвайский нападающий «матрасников» Луис Суарес забил головой, замкнув навеса Кирана Триппьера.

На 86-й у «Алавеса» был отличный шанс отыграться, поскольку в ворота «Атлетико» был назначен пенальти за то, что защитник хозяев Стефан Савич ударил локтем Луиса Риоху. К 11-метровой отметке отправился Хоселу, однако его удар парировал вратарь Ян Облак.

«Атлетико» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 66 очков. У ближайшего преследователя «Реала» – 61, а у «Барселоны» 59 очков после 27 встреч. В 23:00 по московскому времени каталонцы начнут домашнюю встречу против «Реала Сосьедада».

«Алавес» находится на предпоследней 19-й строчке таблицы. В шести последних турах клуб из Басконии один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.