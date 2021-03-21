«Лион» и «ПСЖ» объявили стартовые составы, Неймар начнет матч на скамейке запасных

Одни из лидеров чемпионата Франции «Лион» и «ПСЖ» огласили стартовые составы на игру 30-го тура национального первенства.
Отметим, что восстановившийся после травмы бразильский нападающий парижан Неймар начнет встречу на скамейке запасных.
«Лион»: Лопеш, Марсело, Корне, Денайер, Пакета, Де Шильо, Мендеш, Какере, Токо-Экамби, Депай, Кадевере.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Верратти, Перейра, Гуйе, Мбаппе, Ди Мария, Кин.
На данный момент лионцы расположились на третьей строчке Лиги 1, набрав 60 очков. Столичный клуб находится на втором месте с тем же количеством баллов.