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НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 31' Бостон Селтикс 75 Орландо Мэджик 59
Италия - Серия А 2-й тайм, 61' Рома 0 Наполи 2 П1 26.0 Х 14.0 П2 1.06
Италия - Серия А 3-я четверть Триест 49 Умана Рейер 66
Италия - Серия B перерыв Салернитана 1 Брешия 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 8.80
Испания - Примера 2-й тайм, 46' Реал Сосьедад 0 Барселона 2 П1 28.0 Х 18.0 П2 1.04
Франция - Лига 1 перерыв Лион 0 ПСЖ 2 П1 20.0 Х 13.0 П2 1.08
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Тампа-Бэй Лайт 0 Флорида Пантер 0 П1 2.15 Х 3.80 П2 2.75
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Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.00
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21 марта 22:31
автор: Степан Шереметьев

«Лион» и «ПСЖ» объявили стартовые составы, Неймар начнет матч на скамейке запасных

Встреча в рамках 30-го тура Лиги 1 состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Одни из лидеров чемпионата Франции «Лион» и «ПСЖ» огласили стартовые составы на игру 30-го тура национального первенства.

Отметим, что восстановившийся после травмы бразильский нападающий парижан Неймар начнет встречу на скамейке запасных.

«Лион»: Лопеш, Марсело, Корне, Денайер, Пакета, Де Шильо, Мендеш, Какере, Токо-Экамби, Депай, Кадевере.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Верратти, Перейра, Гуйе, Мбаппе, Ди Мария, Кин.

На данный момент лионцы расположились на третьей строчке Лиги 1, набрав 60 очков. Столичный клуб находится на втором месте с тем же количеством баллов.

источник: «Советский спорт»
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