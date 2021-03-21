Оле-Гуннар Сульшер - о матче с «Лестером»: Сегодня усталость настигла нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Лестер Сити» со счетом 1:3.

«Команда показывала отличные результаты в последние три-четыре месяца. Мы проводили по три матча в неделю и все время путешествовали. Усталость настигла нас, сегодня у игроков не было искры в глазах.

Когда мы побеждаем, то мы делаем это все вместе, а когда мы проигрываем, то мы также проигрываем все вместе. Мы никогда не показываем пальцем на кого-то и не обвиняем его во всех бедах», - приводит слова Сульшера BBC.

В результате жеребьевки в полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном», во второй паре сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».