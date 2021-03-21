Гендиректор «Ювентуса» Паратичи: Лучший футболист мира Криштиану Роналду останется с нами

Генеральный «Ювентуса» Фабио Паратичи в интервью для телеканала Sky Sport Italia прокомментировал слухи о возможном расставании туринского клуба с Криштиану Роналду.

«Мы приняли решение сохранить в команде Криштиану Роналду, – заявил Паратичи. – Он лучший футболист в мире, и он останется с нами».

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи в 34 матчах.