Брендан Роджерс: Следующие два матча в Кубке могут увековечить нас в истории

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

«Футболисты моей команды провели отличный матч. Каждый игрок проявил мужество и отдал все силы до остатка. Я, считаю, что мы заслужили победу в игре с одной из величайших команд в мире.

Я сказал своей команде, что следующие две игры могут увековечить нас в истории. Мы на правильном пути. Мы очень амбициозны и хотим быть лучшими. Это вызов и испытание, которыми мы наслаждаемся», - приводит слова Роджерса BBC.

По результатам жеребьевки «Лестер» в полуфинале сыграет с «Саутгемптоном», во второй паре лондонский «Челси» будет противостоять «Манчестер Сити».