«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Кавани о продлении контракта

В интервью для телеканала Sky Sports главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб ведет переговоры с Эдинсоном Кавани о продлении сотрудничества.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что уругвайцу не нравится в Англии, и он намерен после завершения нынешнего сезона перейти в «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.

«Мы разговариваем с Эдинсоном, – отметил Сульшер. – Он нападающий высочайшего класса, и ему предстоит принять решение. Посмотрим, что будет, но у нас хороший диалог.

Нам нужна сильная команда, и нам нужен тот, кто будет забивать голы».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» после расставания с «Пари Сен-Жермен» в октябре прошлого года. Контракт был заключен на один сезон, но в соглашении прописана возможность продления еще на 12 месяцев.