Месси побил рекорд Хави по количеству матчей в составе «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» в выездном матче 28-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедада».

Встреча на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне стала для 33-летнего Месси 768-й в составе клуба из столицы Каталонии. Таким образом, Лионель стал рекордсменом по количеству официальных матчей в составе сине-гранатовых. Аргентинец превзошел достижение своего бывшего товарища по команде Хави, который с 1998 по 2015 провел за «Барсу» 767 встреч.

Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Он дебютировал в главной команде клуба 16 октября 2004 года. Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. На данный момент на его счету 661 гол с учетом всех турниров.