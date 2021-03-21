«Аякс» разгромил «Ден Хааг» и увеличил перевес над ПСВ и АЗ до 11 очков

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле разгромил «Ден Хааг» со счетом 5:0.

Авторами голов стали 18-летний Девин Ренс (11-я минута), Брайан Бробби (21-я), Эдсон Альварес (32-я), Душан Тадич (44-я) и Дэви Классен (50-я).

Ренс вдобавок к своему голу сделал два результативных паса. Помимо него двумя голевыми передачами отметился также Давид Нерес.

В 11 последних встречах в эредивизи «Аякс» одержал десять побед и лишь один раз сыграл вничью (1:1 в гостях у ПСВ 28 февраля). Амстердамский клуб лидирует в турнире, набрав 66 очков в 26 играх.

У ближайших преследователей АЗ и ПСВ по 55 очков после 27 матчей. В воскресенье 21 марта клуб из Алкмара обыграл команду из Эйндховена дома с результатом 2:0.