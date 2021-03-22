«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Астон Виллу» и обошел «Ливерпуль», поднявшись на шестое место

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле уступила «Тоттенхэму» с результатом 0:2.

На 29-й минуте Карлос Винисиус открыл счет, переправив мяч в пустые ворота после передачи другого бразильца Лукаса Моуры.

На 68-й Гарри Кейн реализовал пенальти, который сам же и заработал.

У капитана «шпор» теперь 17 голов в нынешнем чемпионате, и он возглавляет список лучших бомбардиров вместе с египетским форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

«Тоттенхэм» набрал 48 очков в 29 матчах и поднялся на шестое место, обогнав «Ливерпуль». У прошлогоднего чемпиона Англии 46 очков.

«Астон Вилла» опустилась на десятую строчку таблицы, оставшись с 41 очком после 28 встреч.