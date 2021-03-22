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«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Астон Виллу» и обошел «Ливерпуль», поднявшись на шестое место
22 марта 00:22
автор: Виктор Шарафудинов

«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Астон Виллу» и обошел «Ливерпуль», поднявшись на шестое место

В пяти последних встречах в АПЛ команда Жозе Моуринью одержала четыре победы, потерпев одно поражение.

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле уступила «Тоттенхэму» с результатом 0:2.

На 29-й минуте Карлос Винисиус открыл счет, переправив мяч в пустые ворота после передачи другого бразильца Лукаса Моуры.

На 68-й Гарри Кейн реализовал пенальти, который сам же и заработал.
У капитана «шпор» теперь 17 голов в нынешнем чемпионате, и он возглавляет список лучших бомбардиров вместе с египетским форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

«Тоттенхэм» набрал 48 очков в 29 матчах и поднялся на шестое место, обогнав «Ливерпуль». У прошлогоднего чемпиона Англии 46 очков.

«Астон Вилла» опустилась на десятую строчку таблицы, оставшись с 41 очком после 28 встреч.

3 апреля бирмингемский клуб примет «Фулхэм». 4 апреля «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

Матч 18-го тура

«Астон Вилла» (Бирмингем) – «Тоттенхэм» (Лондон) – 0:2 (0:1)

Голы: Карлос Винисиус, 29, Кейн, 68 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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