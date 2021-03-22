Дубль Мертенса принес «Наполи» выездную победу над «Ромой»

В 28-м туре чемпионата Италии «Рома» на своем поле проиграла «Наполи» с результатом 0:2.

Дубль на римской арене «Стадио Олимпико» оформил форвард неаполитанцев Дрис Мертенс. На 27-й минуте бельгиец открыл счет прямым ударом со штрафного, а на 34-й забил головой после скидки Маттео Политано.

«Наполи» занимает пятое место, а «Рома» – шестое. У команды Дженнаро Гаттузо 53 очка после 27 игр, а римляне имеют 50 после 28 встреч.

У «Аталанты», которая идет четвертой, 55 очков.

3 апреля состоятся матчи «Наполи» – «Кротоне» и «Сассуоло» – «Рома».