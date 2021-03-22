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«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». Дест и Месси оформили дубли
22 марта 00:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». Дест и Месси оформили дубли

Каталонцы занимают второе место, опережая «Реал» и на четыре очка отставая от «Атлетико».

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:6.

По ходу встречи «Барса» вела 5:0. Антуан Гризманн забил первым на 37-й минуте, а затем Сержиньо Дест оформил дубль, поразив ворота басков на 43-й и 53-й. Далее на 56-й отличился Лионель Месси, а на 71-й – Усман Дембеле.

Форвард хозяев Андер Барренечеа «размочил» счет на 77-й, но это событие так и осталось единственным успехом команды из Сан-Себастьяна в этой встрече.

На 89-й Месси в свою очередь оформил дубль и установил итоговый результат 6:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Стоит отметить, что матч на «Аноэте» стал для Лионеля 768-м в составе «Барселоны», и он побил рекорд Хави по количеству официальных игр в составе сине-гранатовых.

Каталонцы одержали пятую победу подряд и занимают второе место в испанской примере, набрав 62 очка. У лидера «Атлетико» – 66, а у занимающего третью строчку «Реала» – 60.

«Реал Сосьедад» идет пятым, оставшись с 45 очками. От занимающей четвертое место «Севильи» баски теперь отстают на десять очков.

5 апреля «Барселона» примет «Вальядолид». 7 апреля состоится матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик».

источник: «Советский спорт»
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