«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». Дест и Месси оформили дубли

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:6.

По ходу встречи «Барса» вела 5:0. Антуан Гризманн забил первым на 37-й минуте, а затем Сержиньо Дест оформил дубль, поразив ворота басков на 43-й и 53-й. Далее на 56-й отличился Лионель Месси, а на 71-й – Усман Дембеле.

Форвард хозяев Андер Барренечеа «размочил» счет на 77-й, но это событие так и осталось единственным успехом команды из Сан-Себастьяна в этой встрече.

На 89-й Месси в свою очередь оформил дубль и установил итоговый результат 6:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Стоит отметить, что матч на «Аноэте» стал для Лионеля 768-м в составе «Барселоны», и он побил рекорд Хави по количеству официальных игр в составе сине-гранатовых.