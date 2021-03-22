«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» благодаря дублю Мбаппе и стал лидером лиги 1

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:4.

По ходу встречи парижане вели 4:0. Первый и четвертый голы команды Маурисио Почеттино забил Килиан Мбаппе на 15-й и 52-й минутах. На 32-й ворота Антони Лопеша поразил Данилу Перейра, а на 47-й – Анхель Ди Мария.

В последней трети матча «Лиону» удалось отыграть два мяча. На 62-й автором гола стал Ислам Слимани, а на 81-й – Максвелл Корне.

«ПСЖ» набрал 63 очка и поднялся на первое место, обогнав «Лилль», который в воскресенье 21 марта уступил дома «Ниму» (1:2). Столичная команда опережает клуб с северо-востока Франции по дополнительным показателям.

«Лион» занимает третью строчку таблицы, оставшись с 60 очками. На четвертой находится «Монако», у которого 59 очков.