ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Тампа-Бэй Лайт 0 Флорида Пантер 0 П1 1.36 Х 3.50 П2 20.0
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.95 Х 4.10 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Бруклин Нетс 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.27 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Кливленд Кавал 0 Торонто Рэптор 0 П1 3.50 П2 1.33
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Чикаго Буллз 0 П1 2.20 П2 1.69
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Никс 0 Филадельфия Си 0 П1 2.02 П2 1.83
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.22 П2 4.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Даллас Маверик 0 П1 2.03 П2 1.82
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.55 Х 3.70 П2 2.60
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Фортуна 0 Бохум 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.90
«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» благодаря дублю Мбаппе и стал лидером лиги 1
22 марта 00:54
автор: Виктор Шарафудинов

«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» благодаря дублю Мбаппе и стал лидером лиги 1

У парижан равное количество очков с «Лиллем», но у команды Маурисио Почеттино есть преимущество по дополнительным показателям

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:4.

По ходу встречи парижане вели 4:0. Первый и четвертый голы команды Маурисио Почеттино забил Килиан Мбаппе на 15-й и 52-й минутах. На 32-й ворота Антони Лопеша поразил Данилу Перейра, а на 47-й – Анхель Ди Мария.

В последней трети матча «Лиону» удалось отыграть два мяча. На 62-й автором гола стал Ислам Слимани, а на 81-й – Максвелл Корне.

«ПСЖ» набрал 63 очка и поднялся на первое место, обогнав «Лилль», который в воскресенье 21 марта уступил дома «Ниму» (1:2). Столичная команда опережает клуб с северо-востока Франции по дополнительным показателям.

«Лион» занимает третью строчку таблицы, оставшись с 60 очками. На четвертой находится «Монако», у которого 59 очков.

3 апреля состоится матчи «ПСЖ» – «Лилль» и «Ланс» – «Лион».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Женская сборная России по гандболу пробилась на ОлимпиадуСКА победил московское "Динамо"Бой Джека Херманссона и Эдмена Шахбазяна пополнит турнир UFC 262Владелец «Фиорентины» в ярости от трансфера Кокорина«Голый клининг» набирает популярностьСтала известна судьба Гончаренко в ЦСКА
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский
«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).
Русское сердце не спасло немца Дайнеса от русского нокаута. Как Бетербиев защитил два пояса
Российский боксер-полутяжеловес Артур Бетербиев в поединке с немцем Адамом Дайнесом защитил сразу два чемпионских титула, добившись победы техническим нокаутом в десятом раунде.
Орешкин выбрал Олича. ЦСКА взял пример со «Спартака»
Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА - дело решенное. Разбираемся, насколько оправдан выбор главы совета директоров красно-синих Максима Орешкина, который настоял на приглашении экс-форварда команды на место Виктора Гончаренко.
«Недоразумение придаст злости». Как Украина проиграла швейцарский суд и стала соседом России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
«Назначение Олича — риск для ЦСКА». Кириченко — о грядущих переменах в клубе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился с "Плеймейкером" мнением о вероятном назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, с которым он выступал за армейцев в 2003 и 2004 годах.
Овечкин показал Байдену русское шоу. Догнал Хоу, приблизился к Дионну, победил Панарина (видео)
Александр Овечкин и Артемий Панарин стали авторами всех голов в матче НХЛ «Вашингтон» - «Рейнджерс» (2:1).
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика