Мбаппе стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, забившим сто голов

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лион» – «Пари Сен-Жермен» (2:4) форвард гостей Килиан Мбаппе оформил дубль.

После этой встречи в активе 22-летнего нападающего ровно 100 забитых мячей в лиге 1. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории турнира, добавившимся подобного достижения.

Килиан дебютировал в чемпионате Франции в 16-летнем возрасте. 2 декабря 2015 года он вышел на замену в составе «Монако» вместо Фабиу Коэнтрау. Всего за монегасков он забил 16 мячей в 41 игре лиге 1, а в августе 2018 года перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов евро. В 101 матче чемпионата за парижскую команду Мбаппе забил 84 мяча.