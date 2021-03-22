Паулу Фонсека: «Рома» не умеет играть против больших команд

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал домашнее поражение от «Наполи» в 28-м туре чемпионата Италии.

Римляне уступили 0:2, а оба мяча еще в первом тайме забил Дрис Мертенс.

«Мы не умеем играть против больших команд, – признал Фонсека в послематчевом интервью для Sky Sport Italia. – Наверное, дело в психологии. В первом тайме я увидел команду, не имеющую смелости, но после перерыва все было совершенно иначе.

Мы не хотим играть подобным образом. В первом тайме мы не делали ничего, потому что у команды не было смелости. Мы все несем ответственность, поскольку, когда мы боимся проиграть, то в итоге боимся играть, и все становится слишком тяжело».

Набрав 50 очков, «Рома» занимает шестое место.