«Это пробный камень». Игнатьев не поддержал возможное назначение Олича главным тренером ЦСКА

Российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном назначении Ивицы Олича главным тренером московского ЦСКА.

«Получится ли у Олича в качестве главного тренера ЦСКА? Мы этого не знаем. Он никогда не работал главным тренером. Да он и сам не знает, как у него получится. Может быть, из него получится очень хороший тренер, а, может быть, он не выдержит давления и после двух поражений сам напишет заявление.

Я пока не знаю Олича в качестве главного тренера. Я знаю Олича-футболиста, очень хорошего игрока, Олича, который работает в качестве помощника главного тренера сборной Хорватии. Конечно, он играл в командах, где работали большие тренеры и, возможно, готовил себя как тренера, записывал за ними, делал конспекты. Важный момент, что в свое время он много играл в ЦСКА, знает порядки в клубе. Он приехал в свой клуб, где наверняка его хорошо встретит болельщик. Возможно, ему это поможет. Это все говорит в пользу Олича. Но это пробный камень, ведь он только начинает работать», – цитирует Игнатьева Rusfootball.

Напомним, в данный момент тренером армейцев является белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Добавим, что в текущем сезоне красно-синие занимают пятое место в таблице, набрав 40 очков.