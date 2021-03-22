Защитник «Барселоны» Дест установил историческое достижение в чемпионате Испании

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест оформил дубль в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (6:1).

Таким образом, он стал первым американцем в истории, кому удалось дважды отличиться в матче примеры. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на Opta.

Также сообщается, что Дест стал третьим футболистом из США, забившим в этом турнире. Ранее подобное удавалось Джози Алтидору (2008 год) и Юнусу Мусе (2020).

Добавим, что разгромив басков, команда Рональда Кумана вышла на второе место в таблице и уступает лидирующему «Атлетико» четыре очка.