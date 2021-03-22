Агент: Хочется, чтобы Вагнер вернулся ЦСКА и завершил карьеру в родном клубе

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, выразил надежду, что его клиент вернется в московский ЦСКА и завершит карьеру в столичном клубе.

К слову, ранее сообщалось, что новым тренером красно-синих станет бывший форвард армейцев Ивица Олич, выступавший вместе с бразильцем за российский клуб.

«Я видел в СМИ, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Еще я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Красич и Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят – они долгие годы играли вместе с Вагнером.

Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича – почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания», – цитирует агента Metaratings.ru.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.