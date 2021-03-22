Рональд Куман: «Реал Сосьедад» пытался прессинговать, но понял что это бесполезно и ушел в оборону

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромную победу над «Реалом Сосьедад» (6:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» агрессивно начал встречу. Они пытались прессинговать нас, но поняли, что это бесполезно и ушли в оборону.

Честно говоря, это лучший подарок не день рождения. Забить шесть мячей такому сопернику – большое достижение.

Что касается борьбы за чемпионский титул, то рано давать какие-либо прогнозы. Впереди много матчей. «Атлетико» является сильным соперником, но я бы не стал забывать про мадридский «Реал», – цитирует специалиста «МК-Спорт» со ссылкой на AS.