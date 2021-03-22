Стефано Пиоли: Я согласен с Ибрагимовичем, что мы продолжаем бороться за Скудетто

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы своей команды над «Фиорентиной» со счетом 3:2 в 28-м туре чемпионата Италии.

«Мы недавно потерпели полное разочарования поражение в Лиге Европы, поэтому эта игра была очень важна. Команда играет каждые три дня на протяжении многих месяцев, нам пришлось сегодня отдать последние силы, чтобы одержать победу.

Я согласен с Ибрагимовичем, что мы продолжаем бороться за Скудетто. Мы совсем недавно были на вершине, поэтому нашего уровня хватит для того, чтобы одерживать победу каждый матч», - приводит слова Пиолы Sky Sport Italia.

После этой игры «Милан» расположился на второй строчке, набрав 69 очков. Отставание от лидера чемпионата «Интера» составляет шесть очков, при этом у «интеристов» матч в запасе.

«Фиорентина» же находится на 14-м месте - 29 баллов.