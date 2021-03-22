Профессор Милутинович: Намекну Модричу за чашечкой кофе, что его ждут в России

Сербский профессор Андрея Милутинович, являющийся куратором научно-спортивного направления в московском «Динамо», рассказал об общении с Лукой Модричем.

«Когда мы начинали работать, он думал, что завершит карьеру в 30, но я ему сразу ответил: до 33 точно будет в порядке. Теперь ему не хочется заканчивать, потому что физическое состояние отличное.

Можем ли мы увидеть Модрича в футболке «Динамо»? Все зависит от амбиций. Если ему и клубу это будет интересно, то, думаю, да. Намекну Луке за чашечкой кофе, что в России его ждут», - приводит слова Милутиновича Sport24.ru.

Отметим, что сербский специалист ранее работал в миланском «Интере», а также сотрудничал со сборной Хорватии на чемпионате мира в России.

Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года.