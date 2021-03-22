«В «Динамо» откроется лучшая лаборатория в мире». Профессор Милутинович - о планах московского клуба

Сербский профессор Андрея Милутинович, являющийся куратором научно-спортивного направления в московском «Динамо», рассказал о скором открытии в клубе лаборатории для тестирования игроков с лучшим оборудованием в мире.

«Через пару месяцев открываем лабораторию «Динамо» - там будет лучшее оборудование в мире, которое позволит регулярно тестировать футболистов. Сейчас на базе в Новогорске идет ремонт помещения, которое будет носить название «Динамо-LAB».

Это будет первая клубная лаборатория в России. Такие есть у «Милана», «Реала». Думаю, наша будет даже лучше: мы поставим туда новейшее оборудование, которого у других клубов еще нет», - приводит слова Милутиновича Sport24.ru.

Отметим, что с прошлого года специалист также работает со сборной Сербии, где отвечает за медицинскую службу и физическую подготовку.

На данный момент «Динамо» после 23 матчей в РПЛ занимает шестую позицию, набрав 39 очков.