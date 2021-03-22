Месси обошел Касильяса по числу матчей в чемпионате Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси помог сине-гранатовым разгромить «Реал Сосьедад» в 28-м туре испанской примеры. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на ESPN.
Таким образом, нападающий провел 511-й матч в национальном чемпионате и обошел по этому показателю бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса.
Добавим, что теперь 33-летний форвард делит седьмую строчку с футболистом «Атлетика» Раулем Гарсией.
К слову, первое место по-прежнему принадлежит экс-вратарю «Барсы» Андони Субисаррете, на счету которого 622 игры.
источник: МК-Спорт