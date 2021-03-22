Экс-руководитель «Динамо» Дьяков: Я увидел изнутри разрушительную для клуба деятельность Сарсании

Бывший руководитель «Динамо» Роман Дьяков раскритиковал работу в московском клубе Константина Сарсании.

«Я видел изнутри его разрушительную деятельность для клуба. ВТБ выделил бюджет. Цифры точно не помню, но, допустим, двадцать пять миллионов долларов. А Сарсания потратил сорок пять. Тридцать пять в этом году, а десять взял из бюджета следующего года. Он был невероятно щедр.

Думаю, дружить с ним было одно удовольствие, но в «Динамо» при нем творились странные вещи», - приводит слова Дьякова «Матч-ТВ».

Напомним, что Сарсания работал в московском клубе спортивным директором с 2009 по 2010 год.