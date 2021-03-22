Дест – после победы над «Реал Сосьедадом»: Мы должны продолжать в том же духе

Защитник каталонского клуба Сержиньо Дест поделился эмоциями после победного матча, в котором ему удалось отметиться дублем.

— Система игры «Барселоны» отлично работает. Мы забиваем и хорошо играем, у тренера есть выбор в тактике и футболистах. Ощущения от победы — невероятные. Сейчас у «Барселоны» все хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Очень рад дублю, что смог помочь команде. «Барселона» на верном пути. Нужно продолжать работу, — приводит слова испанца официальный сайт «Барселоны».

Добавим, что для Деста эти голы стали первыми в текущем сезоне Ла Лиги, до этого он сделал одну голевую передачу в гостевом матче с «Вальядолидом».