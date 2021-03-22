Антуан Гризманн: Важно выиграть оставшиеся матчи

30-летний атакующий игрок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о возможном чемпионстве своей команды в испанской Ла Лиге.

— Мы должны ориентироваться только на себя. Важно выиграть оставшиеся матчи и тогда уже смотреть на итоговую ситуацию. С нынешним настроем и командной работой мы можем много добиться. Мы делаем свое дело, — приводит слова француза Marca.

Стоит отметить, что в текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн восемь раз поразил ворота соперников и отдал шесть голевых передач в 26-и матчах за каталонскую команду.