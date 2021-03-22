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22 марта 10:37
автор: Артем Спиридонов

Антуан Гризманн: Важно выиграть оставшиеся матчи

На 37-й минуте первого тайма французский легионер «Барселоны» открыл счет в выездном победном матче над «Реал Сосьедадом» (6:1).

30-летний атакующий игрок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о возможном чемпионстве своей команды в испанской Ла Лиге.

— Мы должны ориентироваться только на себя. Важно выиграть оставшиеся матчи и тогда уже смотреть на итоговую ситуацию. С нынешним настроем и командной работой мы можем много добиться. Мы делаем свое дело, — приводит слова француза Marca.

Стоит отметить, что в текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн восемь раз поразил ворота соперников и отдал шесть голевых передач в 26-и матчах за каталонскую команду.

источник: Marca
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Гончаренко уходит из ЦСКА в Краснодар (но это не точно), Вместо него придет Ивица Олич, Почему так?

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