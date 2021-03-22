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22 марта 10:39
автор: Артур Гичунцев

Экс-игрок «Тамбова»: Губернатор – влиятельный человек, но не настолько, чтобы вытирать обо всех ноги

Ранее сообщалось, что руководитель не отвечает на звонки, а клуб приступил к процессу банкротства.

Экс-полузащитник «Тамбова» Павел Карасев выразил надежду, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин сдержит обещание по выплате долгов. Также он рассказал, какие гарантии клуб получил от руководства области за отказ от снятия с чемпионата.

«Конечно, рассчитываю, что нам выплатят заработанное. Все-таки очень сложно понять и принять действия тамбовских властей, губернатора Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова. Это те люди, которые давали нам, футболистам «Тамбова», обещания, уверяли, что всё будет хорошо, долги будут закрыты. Самое интересное, что когда в прошлом сезоне мы обыгрывали «Спартак», «Ростов», когда сохранили прописку в РПЛ, эти люди были рядом. Поздравляли, благодарили. Теперь получается, что они просто присоединились к тому успеху. Не хочу верить в это и надеюсь, что губернатор выполнит свои обещания, и, если говорить совсем просто, сдержит своё слово.

А обещания были следующие. Закрытие всех долгов, увеличение бюджета на предстоящий сезон, строительство стадиона. Про увеличение бюджета и строительство стадиона, понятное дело, можно забыть. В Тамбове это никому не нужно, но на закрытие долгов мы все ещё рассчитываем. Честно говоря, не верю, что на таком серьезном уровне слова людей, руководителей области, ничего не стоят. Ведь определённые гарантии были даны не только игрокам, но и первым лицам всего российского футбола, РФС, РПЛ. Получается с ними тоже можно обходиться так, как вздумается губернатору? Думаю, это было бы чересчур лихо. Понятно, что любой губернатор – влиятельный человек, но всё-таки не настолько, чтобы вытирать ноги обо всех подряд», – сказал Карасёв «Чемпионату».

источник: Чемпионат.com
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Гончаренко уходит из ЦСКА в Краснодар (но это не точно), Вместо него придет Ивица Олич, Почему так?

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