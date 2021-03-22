Спортивный директор «Ювентуса»: Мы решили сохранить Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи вокруг Криштиану Роналду.

«Мы решили сохранить его. Роналду – лучший футболист мира. Мы крепко держимся за него. К тому же, «Ювентус» не собирается менять стратегию развития из-за одного матча. Будем продолжать работу в этом направлении», – цитирует функционера Goal.com.

Напомним, 36-летний форвард выступает за туринцев с 2018 года. В текущем сезоне он провел 34 матча, забил 30 голов и отдал четыре голевых паса, а его контракт истекает летом 2022-го.