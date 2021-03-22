Пять клубов РПЛ приняли меморандум о развитии детско-юношеского футбола

ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола. Об этом сообщает RT, ссылаясь на официальный сайт ЦСКА.

Клубы сообщили о договоренности в вопросе переходов воспитанников из одной клубной Академии в другую.

«Исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России, ПФК ЦСКА, ФК «Динамо», ФК «Локомотив», ФК «Спартак» и ФК «Краснодар» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных академий и их воспитанников.

Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола. В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной академии в другую», - говорится в заявлении.