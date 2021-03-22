Ляказетт – о матче с «Вест Хэмом»: Мы знали, что отыграемся

29-летний футболист «пушкарей» Александр Ляказетт прокомментировал итог вчерашнего матча 29-го тура АПЛ.

— У меня смешанные чувства, но я горжусь нашим камбэком. В первом тайме мы действовали не по плану тренера. Мы ощущали давление, знали, что это важный матч. Нам нужно много работать, чтобы быть готовыми к концовке сезона. Такие игры даются нелегко, нам нужно трудиться. Но после плохого первого тайма мы знали, что забьем и отыграемся, — передает слова француза Sky Sports.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Англии Ляказетт провел 25 матчей, в которых 11 раз забил и два раза ассистировал партнерам.