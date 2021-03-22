Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»

«Торпедо» и главный тренер команды Сергей Игнашевич приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

«Сергей Николаевич сегодня попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках. О кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время», - говорится в заявлении.

Отметим, что московский клуб не побеждал в ФНЛ с ноября, а в марте проиграл четыре встречи подряд и опустился на шестое место в таблице.