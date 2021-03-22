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22 марта 11:48
автор: Артем Спиридонов

Юрий Батуренко: С командой еще не успел познакомиться

20 марта «Ротор» объявил о назначении 56-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

Новый наставник волгоградского «Ротора» Юрий Батуренко огласил планы по работе с командой.

— Какую задачу вам поставили?
— Задача одна – остаться в премьер-лиге. Больше задач нет. Дальше по результату будет видно.

— На какой срок вы подписали контракт?
— Все будет зависеть от результата. Пока еще на руках контракта у меня нет. Я еще нахожусь в Москве. Мы все обсудили, договорились. Завтра уже прилечу в Волгоград и начну работу.

— Команда в сложной ситуации. За счет чего собираетесь ее исправлять?
— Ситуация тяжелая, но она футбольная. Играют команды 11 на 11, мяч круглый, поле ровное. Начнем тренироваться, работать. Надо набирать очки. С командой еще не успел познакомиться, но смотрел многие матчи. Импонирует игра некоторых футболистов. В целом там собран хороший состав, — приводит слова Батуренко «РБ-Спорт».

Добавим, что «Ротор» в текущем сезоне РПЛ находится в зоне стыковых матчей (13-е место) с 18 очками.

источник: «РБ-Спорт»
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Гончаренко уходит из ЦСКА в Краснодар (но это не точно), Вместо него придет Ивица Олич, Почему так?

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