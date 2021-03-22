Берг летом покинет «Краснодар» и перейдет в «Гетеборг»

Форвард «Краснодара» Маркус Берг перейдет в «Гетеборг» по окончании сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

«Летом у форварда сборной Швеции заканчивается контракт с «Краснодаром», и он принял решение вернуться на родину. При этом вплоть до окончания сезона 2020/21 Берг продолжит играть за «Краснодар»», - говорится в заявлении краснодарцев.

Отметим, что швед уже выступал за «Гетеборг» с 2005 по 2007 год.

В нынешнем сезоне Берг сыграл в 15 матчах РПЛ, отличившись девятью мячами и двумя результативными передачами.

После 23-х туров в чемпионате России «Краснодар» расположился на 10-м месте, набрав 34 очка.