Александр Мостовой: Сейчас неподходящее время для Мирзова в «Спартаке»

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой не уверен, что «Спартаку» следует возвращать Резиуана Мирзова.

«Сейчас немножко неподходящее время для Мирзова в «Спартаке». Он был нужен красно-белым тогда, когда пришел еще при другом тренере.

В «Спартаке» сейчас небольшой перебор игроков атакующего плана. Вот придет Мирзов, и из-за этого Промеса посадят на лавку что ли? Нет», – цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, в составе подмосковного клуба 13 матчей, забил шесть голов и отдал два голевых паса.