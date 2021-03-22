Массимилиано Аллегри: Пирло справляется со своей работой в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил выступление «старой синьоры» под руководством Андреа Пирло.

«Сложно сказать, как сложится сезон, но мне нравится выступление команды. На мой взгляд, Пирло справляется со своей работой.

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, выиграл Суперкубок и ведет борьбу за еврокубки. Вылет из Лиги чемпионов? Этот турнир – всегда немного лотерея», – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, туринцы покинули Лигу чемпионов, уступив в 1/8 финала «Порту» (4:4), поскольку пропустили два мяча на своем поле.